Россия, Украина, США и Китай: у кого больше всего танков?

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Международный институт стратегических исследований представил рейтинг стран с наибольшим количеством танков, стоящих на вооружении армий. Первую строчку занимает Россия, причем с большим отрывом от других государств.

ВС РФ располагают 16 177 машинами. На втором месте рейтинга расположилась КНДР — 5509 танков. Тройку замыкает Индия — 4641.

В топ-5 государств по числу танков также вошли Китай (4600 единиц) и Израиль (4180). Примечательно, что США заметно отстают от РФ — их парк насчитывает 2509 машин. Украинская армия располагает 2154 танками.

Топ-15 стран по числу танков — в инфографике NEWS.ru.