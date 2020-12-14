«Россия — страшная страна»: Японцы испугались запуска ракеты «Булава»

https://static.news.ru/photo/f7cab082-3e1b-11eb-a8c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Новость о запуске российской межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» вызвала бурную реакцию у жителей Японии.

Сообщения в японских СМИ о пуске ракеты в основном носят сдержанный и фактологический характер. Между тем у местных жителей это известие вызвало тревогу.

Многие читатели назвали Россию по-настоящему «страшной страной», а запуски ракет, по их мнению, могут нести опасность как для Японии, так и для Соединённых Штатов.

Остаётся только молиться, чтобы все пуски России оставались учебными и не превратились в боевые, — приводит РИА Новости слова одного из пользователей Сети.

При этом японцы считают, что властям необходимо озаботиться созданием собственных ударных ракет и атомных подводных лодок.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что с подводной лодки «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря на дальность свыше 5,5 тысячи километров были запущены ракеты «Булава». Он сообщил Верховному главнокомандующему о завершении тренировки стратегических ядерных сил. В Минобороны отчитались также, что «все боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа».

Также ведомство опубликовало видео, на котором запечатлён пуск ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах». На ролике видно, как ночью над водой в небо поднимается ракета, освещая шлейф от предыдущего пуска. На других видео показано, как подлодка выходит из базы в Охотское море для проведения стрельб. Подводный крейсер самостоятельно ломает лёд, двигаясь в надводном положении. Также ролик демонстрирует работу экипажа на борту «Владимира Мономаха» во время учебных пусков ракет, писал NEWS.ru.