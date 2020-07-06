Россия собралась продавать танк «Армата» за границу

https://static.news.ru/photo/d85819ec-bf95-11ea-8f4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что новый российский танк «Армата» планируется поставлять на экспорт.

В интервью сербскому изданию «Глас явности» он заявил, что российские производители готовы предложить потенциальным покупателям различную боевую технику, такие как системы С-300 и С-400, лёгкий истребитель МиГ-35.

Продвигаем современнейший танк Т-14 «Армата», — цитирует Шугаева «Интерфакс».

Ранее агентство сообщало, что экспорта «Арматы» не стоит ждать до выполнения обязательств перед Минобороны РФ. Отмечалось, что Минобороны России до конца 2021 года должно получить от «Уралвагонзавода» 132 танка Т-14 и Т-15 на платформе «Армата».

Ранее NEWS.ru сообщал, что армия Индии проявила интерес к российским танкам на базе платформы «Армата». Специалисты рассматривают возможность покупки техники из РФ. На данный момент российские техники анализируют, что из оборудования отечественного танка может пойти на экспорт, а что нет. В 2018 году Индия планировала закупить около 1770 единиц военной техники.