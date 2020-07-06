Россия после «Панциря» готова поставить Сербии другие системы ПВО

https://static.news.ru/photo/cabf1bd6-bf91-11ea-8d33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия поставила Сербии батарею комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия «Панцирь-С» и готова предложить Белграду другие системы ПВО.

Об этом сообщил в интервью сербскому изданию «Глас явности» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Он добавил, что Сербия заинтересовалась в приобретении других систем ПВО.

Мы готовы оказывать вам, нашему давнему союзнику и надёжному партнёру, содействие в этом вопросе, — цитирует его «Интерфакс».

Шугаев добавил, что, российские производители и спецэкспортер «Рособоронэкспорт» предлагают сегодня не только широкую линейку первоклассных средств ПВО различного радиуса действия, но и комплексные решения по созданию единого сверхнадежного контура ПВО.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставку в Сербию комплексов противовоздушной обороны ближнего действия «Панцирь-С». Они предназначены для противостояния воздушным, наземным и надводным атакам. С их помощью военные смогут прикрывать гражданские объекты. Система может функционировать в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке. Помимо самой поставки, в 2019 году прошло обучение специалистов эксплуатации и боевому применению и «Панцирей», и вертолетов «Ми», чтобы сербские специалисты могли сразу приступить к работе с новой техникой.

Как писал NEWS.ru, президент Сербии Александр Вучич считает, что зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1», поставленные из РФ, усилят обороноспособность страны и её военный нейтралитет, но вызовут внешнеполитическое давление на Белград.