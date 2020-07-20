Россия отразила нападение дронов условного противника на южные рубежи

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Подразделения по борьбе с беспилотниками Южного военного округа (ЮВО) РФ во время внезапной проверки боеготовности ВС России отбили нападение дронов условного противника на юге страны. Летательные аппараты, по легенде учений, попытались уничтожить пункты управления, рассказали в пресс-службе ЮВО. Манёвры прошли 19 июля 2020 года.

Войсковые подразделения военной полиции, преданные им расчёты войсковой противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили нападение разведывательно-диверсионных групп и атаки боевых дронов на подвижные полевые пункты управления общевойсковых объединений ЮВО, — цитирует ведомство РИА Новости.

Тренировки прошли, в том числе, на территории Абхазии, передаёт официальный сайт Минобороны РФ, вдоль побережья Чёрного моря на полигоне «Гудаута». При отражении «нападения», личный состав использовал комплексы радиоэлектронной борьбы «Житель» и «Красуха». К манёврам привлекли около 300 военнослужащих ЮВО и более 20 единиц военной спецтехники.

В России 17 июля стартовала внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Манёвры завершатся 21 июля. Как сообщили в Минобороны РФ, она проходит по поручению президента Владимира Путина.

Мероприятия проводятся для оценки способности российской армии обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к полномасштабным учениям «Кавказ-2020». По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в общей сложности состоятся 56 тактических учений. К ним привлекли более 149 тысяч человек. В ходе проверки планируется задействовать 35 полигонов и учебных полей, 26 тысяч единиц вооружения, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Северный флот (СФ) РФ начал развёртывание сил в Баренцевом море в рамках внезапной проверки боеготовности, объявленной верховным главнокомандующим Вооружёнными силами РФ Владимиром Путиным, рассказали в пресс-службе СФ.

В ближайшее время в Баренцевом море сформируют десантный отряд, а также корабельную поисково-ударную группу, которой поручено его охранять. С воздуха силы СФ прикроют истребители и штурмовики армии ВВС и ПВО Северного флота.