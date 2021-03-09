Российский ЗРПК «Панцирь-С1» отбил все атаки турецких беспилотников

https://static.news.ru/photo/34e3b7f6-80cb-11eb-a775-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский ЗРПК «Панцирь-С1», находящийся на вооружении сирийской армии, успешно противостоял массированной атаке турецких беспилотников Bayraktar. При этом он получил лишь незначительные повреждения.

«Панцирь-С1» был атакован сразу двумя десятками дронов в Идлибе. Большинство выпущенных по нему ракет он уничтожил. Рядом с ЗРПК разорвалась только одна из них, но это не привело к его уничтожению. Повреждения, полученные комплексом, вскоре были устранены российскими специалистами, сообщает вьетнамское издание Soha.

Турецкий военный эксперт Энес Кай отметил, что беспилотники могли оказаться в худшей ситуации, если бы сирийские военные выбрали правильную стратегию обороны и задействовали «Панцирь-С1» заранее. Он мог бы уничтожить дроны ещё до того, как они приблизились на расстояние пуска ракет.

Ранее NEWS.ru писал, что в НАТО назвали российские ЗРПК приоритетной целью перед началом своих операций, поскольку они идеально борются с военными беспилотниками. Российский «убийца беспилотников» представляет собой растущую угрозу для НАТО и его союзников на поле боя, поэтому должен быть уничтожен до их вступления в театр военных действий, отметили аналитики Альянса.