Российский ЗРПК «Панцирь-С1» отбил все атаки турецких беспилотников

Российский ЗРПК «Панцирь-С1», находящийся на вооружении сирийской армии, успешно противостоял массированной атаке турецких беспилотников Bayraktar. При этом он получил лишь незначительные повреждения.
«Панцирь-С1» был атакован сразу двумя десятками дронов в Идлибе. Большинство выпущенных по нему ракет он уничтожил. Рядом с ЗРПК разорвалась только одна из них, но это не привело к его уничтожению. Повреждения, полученные комплексом, вскоре были устранены российскими специалистами,
Турецкий военный эксперт Энес Кай отметил, что беспилотники могли оказаться в худшей ситуации, если бы сирийские военные выбрали правильную стратегию обороны и задействовали «Панцирь-С1» заранее. Он мог бы уничтожить дроны ещё до того, как они приблизились на расстояние пуска ракет.
Ранее NEWS.ru писал, что в НАТО назвали российские ЗРПК приоритетной целью перед началом своих операций, поскольку они идеально борются с военными беспилотниками. Российский «убийца беспилотников» представляет собой растущую угрозу для НАТО и его союзников на поле боя, поэтому должен быть уничтожен до их вступления в театр военных действий, отметили аналитики Альянса.