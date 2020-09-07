Российский истребитель перехватил норвежский патрульный самолёт

Истребитель МиГ-31 Северного флота перехватил над Баренцевым морем патрульный самолёт Orion ВВС Норвегии, который направлялся к воздушной границе России.
Инцидент произошёл 7 сентября. Российские средства контроля засекли над нейтральными водами летевшую к госгранице воздушную цель. В целях её опознания и недопущения нарушения границы был поднят истребитель МиГ-31. После перехвата норвежский самолёт отвернул от границы РФ,
Российский истребитель после выполнения задачи вернулся на аэродром базирования.
С начала сентября это уже четвёртый подобный случай. Российские военные самолёты перехватывали норвежские 1-го, 4-го и 5-го сентября.
Ранее NEWS.ru писал, что два российских истребителя Су-27 перехватили над Чёрным морем американский бомбардировщик В-52. Командование ВВС США в Европе и Африке заявило, что пилоты РФ действовали «небезопасно и непрофессионально», поскольку несколько раз пересекали траекторию полёта бомбардировщика на расстоянии около 30 метров от носовой части B-52 на одной с ним высоте, при этом используя форсаж.
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