Российских боевых роботов испытают на управляемость голосом

https://static.news.ru/photo/296a4eda-b9d9-11ea-b90e-fa163e074e61_660.jpg Боевая робототехническая платформа «Маркер» Фото: Иван Сураев/РИА Новости

Российские специалисты приступили к испытаниям боевой роботизированной платформы «Маркер». Как сообщил руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олег Мартьянов, боевых роботов проверят на управляемость голосом.

Эксперт в интервью ТАСС рассказал , что ранее отрабатывалось управление роботами с помощью электронного планшета, теперь решено попробовать технологию голосового управления, когда командир отдаёт приказы робототехническому комплексу так же, как и солдатам.

«Маркер» учится, как человек, воспринимать полученную команду и начинать действовать, — отметил Мартьянов.

Кроме того, перед специалистами стоит задача по наращиванию автономности роботов — научить их самостоятельно выполнять задачи на более значительном удалении от оператора. В настоящее время дальность управления оператором на земле не превышает 2–5 км.

Разработка и испытания боевой роботизированной платформы «Маркер» завершатся в 2021 году. В качестве полезной нагрузки у него могут выступать в различной комплектации стрелковое оружие, гранатомёт, в том числе автоматический, кассеты запуска беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов. По словам главы научно-технического совета Фонда перспективных исследований Виталия Давыдова, создание робоплатформы идёт по графику, но в ФПИ не знают дату принятия «Маркера» на вооружение — всё зависит от госзаказчиков.

Как писал NEWS.ru, прототип «Маркера» презентовали в октябре 2019 года на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов. Платформу хотят сделать базовой для создания роботизированных группировок, которые могут появиться после 2020 года.