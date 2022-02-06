Российские Су-30СМ выполнили патрулирование белорусских границ

Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские истребители Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии. Полёт был осуществлён в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, отметили в ведомстве. Об этом сообщило РИА Новости.

Экипажи истребителей Су-30СМ Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства отработали совместное патрулирование государственной границы Белоруссии, — рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, полет выполнялся на высоте около 8 тысяч метров и скорости порядка 750 километров в час в боевых порядках на минимальных интервалах и дистанциях​​​. Также отмечается, что во время патрулирования были отработаны элементы маневрирования в составе пары «ведущий-ведомый».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Российская Федерация дадут совместный ответ в случае, если Украина начнёт войну против Донбасса. Он добавил, что Москва и Минск нарисовали «красные линии», а если кто-то их переступит, «то получит». Лукашенко считает, что Киев к войне подталкивает Вашингтон. По его словам, президент РФ Владимир Путин правильно ведёт себя в данной ситуации.