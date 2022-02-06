Российские Су-30СМ выполнили патрулирование белорусских границ
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:25, 07 февраля 2022
Фото: K1ndcat0/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org
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Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские истребители Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии. Полёт был осуществлён в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, отметили в ведомстве. Об этом сообщило РИА Новости.
Экипажи истребителей Су-30СМ Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства отработали совместное патрулирование государственной границы Белоруссии, — рассказали в ведомстве.
По данным Минобороны, полет выполнялся на высоте около 8 тысяч метров и скорости порядка 750 километров в час в боевых порядках на минимальных интервалах и дистанциях. Также отмечается, что во время патрулирования были отработаны элементы маневрирования в составе пары «ведущий-ведомый».
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Российская Федерация дадут совместный ответ в случае, если Украина начнёт войну против Донбасса. Он добавил, что Москва и Минск нарисовали «красные линии», а если кто-то их переступит, «то получит». Лукашенко считает, что Киев к войне подталкивает Вашингтон. По его словам, президент РФ Владимир Путин правильно ведёт себя в данной ситуации.