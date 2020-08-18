Российские эксперты раскритиковали гиперзвуковую ракету «Циркон»

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Доктор военных наук Константин Сивков и футуролог Максим Калашников считают, что Вооружённые силы не могут указать точное целеуказание перспективных гиперзвуковую ракету «Циркон».

Эксперты отметили в статье, опубликованной в «Военно-промышленном курьере», что для точного целеуказания ракет нужны развитые инструменты воздушной, космической и морской разведки, и этих средств нет у России.

С учётом вероятной дальности действия средств разведки этих спутников (дистанция грубо оценивается, опираясь на известные данные по иностранным аналогам) и ожидаемого времени их движения по орбите можно полагать, что одну цель в значимых для России оперативно важных районах Мирового океана четвёрка спутников системы «Лиана» сможет просмотреть только два раза в сутки с вероятной продолжительностью сеанса не более шести — девяти минут, — отмечают эксперты в статье.

По их мнению, для эффективного целеуказания ракет и решения задач разведки, необходимо увеличить количество спутников системы «Лиана». Как отметили военные эксперты, развитие разведки ограничено из-за недостаточного финансирования.

В нынешнем состоянии наша система космического наблюдения полноценно обеспечить применение ударных сил флота для борьбы с надводными кораблями не может. Её возможности в разведке подводного противника еще ниже <...> Полноценно эффективной система «Лиана» при нынешнем составе спутников может быть при решении задач разведки стационарных наземных объектов. Но этого для обеспечения сил флота слишком мало <...> Для того, чтобы спутниковая система РЦ стала полноценной, нужно на порядок (в десять раз) увеличить её группировку. Но пока «Лиана» остается и медлительной, и полузрячей, — сообщили авторы публикации.

Как писал NEWS.ru ранее, в Минобороны РФ заявили об успешном завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». В военном ведомстве отметили, что испытательный процесс проходит в плановом порядке.