Робота для спасения раненых с поля боя создадут в России к 2022 году

Многофункциональные роботы медицинского назначения должны быть изготовлены к 10 ноября 2022 года. Соответствующую заявку разместило на сайте госзакупок Министерство обороны РФ.
Как следует из документа, цена контракта составит 249 982 141,5 рубля, конкурс на выполнение опытно-конструкторских работ будет закрытым,
Заявка ведомства носит название «Разработка многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и поражённых на перспективных наземных носителях» (шифр «Эвакуация-Р»).
В 2020 году на разработку планируется выделить 85 млн рублей, в 2021 году — 127 млн рублей, в 2022 году — 37 982 141 рубль. Итоги конкурса подведут 5 августа 2020 года.
«Эвакуация-Р» — научно-исследовательский проект, инициированный в 2016 году Минобороны, цель которого — определение технического облика и тактики использования медицинских роботов в Вооружённых силах, то есть поиск технологий для создания эвакуационных платформ и автоматизированных систем диагностики и контроля состояния раненых. В 2016 году его стоимость оценивалась в 90 миллионов рублей.
Предполагалось, что реализация проекта пройдёт в несколько этапов и итогом станет создание роботизированного комплекса, который сможет сам обнаруживать раненых, опознавать их и эвакуировать с поля боя. При этом робот должен уметь работать в разных условиях, на разных типах местности и преодолевать препятствия, в том числе подниматься по лестнице.
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