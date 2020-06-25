Робота для спасения раненых с поля боя создадут в России к 2022 году

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Многофункциональные роботы медицинского назначения должны быть изготовлены к 10 ноября 2022 года. Соответствующую заявку разместило на сайте госзакупок Министерство обороны РФ.

Как следует из документа, цена контракта составит 249 982 141,5 рубля, конкурс на выполнение опытно-конструкторских работ будет закрытым, передаёт ТАСС.

Заявка ведомства носит название «Разработка многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и поражённых на перспективных наземных носителях» (шифр «Эвакуация-Р»).

В 2020 году на разработку планируется выделить 85 млн рублей, в 2021 году — 127 млн рублей, в 2022 году — 37 982 141 рубль. Итоги конкурса подведут 5 августа 2020 года.

«Эвакуация-Р» — научно-исследовательский проект, инициированный в 2016 году Минобороны, цель которого — определение технического облика и тактики использования медицинских роботов в Вооружённых силах, то есть поиск технологий для создания эвакуационных платформ и автоматизированных систем диагностики и контроля состояния раненых. В 2016 году его стоимость оценивалась в 90 миллионов рублей.

Предполагалось, что реализация проекта пройдёт в несколько этапов и итогом станет создание роботизированного комплекса, который сможет сам обнаруживать раненых, опознавать их и эвакуировать с поля боя. При этом робот должен уметь работать в разных условиях, на разных типах местности и преодолевать препятствия, в том числе подниматься по лестнице.

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