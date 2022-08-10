Раскрыто значение команды артиллеристов «Триста тридцать три» во время СВО Военный эксперт Суконкин: команда «Триста тридцать три» российских артиллеристов пришла из народного творчества

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Команда российских, а также луганских и донецких артиллеристов — «Триста тридцать три» — перед залпом не является уставной, по крайне мере, в ВС РФ, фраза пришла «из народного творчества» ещё со времен присутствия ВС СССР в Афганистане, заявил NEWS.ru военный писатель Алексей Суконкин. Собеседник добавил, что в данном роде войск «голосовое управление немного отвязанное». По словам эксперта, «333» могут использовать в качестве зашифрованного обозначения конкретной цели, её координат или установок прицела.

Он отметил, что на самом деле, когда отдается команда на выстрел, например, «одиночного орудия», командир или старший офицер батареи кричит: «Орудие!», после этого следует залп. По его мнению, любые боевые действия «не лишены театральности».

«Пли!», «Огонь!» не говорят. Говорит просто: «Батарея — залпом!», «Батарея... три снаряда... беглым!». «333» — нечто показное, кому-то хочется почувствовать момент. Команда «Триста тридцать три» не уставная, пришла из народного творчества, может обозначать и зашифрованное обозначение конкретной цели для уничтожения во время боя или установку прицела, координаты цели, которую нужно уничтожить, — рассказал Суконкин.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец прокомментировал NEWS.ru сведения о размещении в Сербии военной базы ВС РФ. По его словам, этот объект станет мощнейшим плацдармом в тылу НАТО, где следовало бы разместить систему ПВО и авиационную эскадрилью, чтобы контролировать небо в регионе. Он добавил, что также Россия сможет оказывать Сербии всю необходимую помощь для поднятия боеготовности их вооружённых сил.