Появилось видео запуска противокорабельных ракет в Баренцевом море

https://static.news.ru/photo/5a165fee-c350-11ea-b65a-fa163e074e61_660.jpg Крейсер «Пётр Великий» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Северный флот опубликовал видео с учений в Баренцевом море. На кадрах показан запуск противокорабельных крылатых ракет «Гранит» и «Вулкан» с борта тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».

Целью учебной атаки было поражение мишенной позиции, имитирующей кoкорабельную группировку условного противника, которая расположена на максимальном удалении. Эта задача отрабатывалась при поддержке самолётов Ту-22М3 Дальней авиации ВКС России и ракетного крейсера «Маршал Устинов», сообщает в пресс-служба Северного флота.

Учения проходят в рамках практических действий сбор-пoхода Северного флота в Баренцевом море. На его различных этапах задействованы более 30 надводных кораблей, подлодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Северного флота.

Крейсер «Пётр Великий» ввели в строй в 1998 году. Судно предназначено для уничтожения авианосных соединений противника. Ядерная энергетическая установка крейсера позволяет ему развивать скорость в 32 узла (60 километров в час) и рассчитана на эксплуатацию в течение 50 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что три самолёта Ту-142 российской противолодочной авиации выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, а также над северо-восточной Атлантикой.