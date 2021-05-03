Подлодка КНР получила ракету для поражения целей на всей площади США

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Новая китайская стратегическая атомная подводная лодка проекта 094A «Цзинь» способна нести ракету, которая может поражать цели на всей территории Соединённых Штатов. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на военные источники.

Подлодка 094A является модернизированной версией субмарины типа 094, при её создании удалось решить одну из ключевых проблем, связанную с шумностью, за счёт улучшения гидрокинетической и турбулентной систем. Это позволило ей нести более мощные ракеты JL-3, — сообщает издание.

Субмарина способна нести новейшие твердотопливные межконтинентальные ракеты JL-3, дальность их полёта, по некоторым оценкам, достигает 12 тысяч километров. До модернизации подлодки этого типа вооружались менее мощной ракетой JL-2, которая могла поразить цель только в северо-восточной части США. Ракета JL-3, как и её предшественница, способна нести несколько боеголовок с ядерным зарядом.

Ранее глава американского Стратегического командования адмирал Чарльз Ричардс заявил, что Москва и Пекин значительно опережают Вашингтон в области стратегических вооружений. По его словам, Соединённые Штаты больше не могут сдерживать РФ и КНР межконтинентальными баллистическими ракетами. Их пора признать «реликтами холодной войны». Превосходство российской техники стало очевидным. Он призвал заменить ракеты Minuteman, которые давно морально устарели. Справиться с «российской угрозой» смогут только ракеты Trident II, установленные на подлодках Ohio.