«Панцири» отразили условную атаку ракетами по Ленинградской области

https://static.news.ru/photo/cefbdf0a-c9c7-11ea-beed-fa163e074e61_660.jpg ЗРПК «Панцирь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Ленинградской области отразили атаку условного противника крылатыми ракетами в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным проверки боеготовности российских Вооружённых сил.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. ЗРПК успешно провели тренировку отражения «воздушных налётов условных малоразмерных и маловысотных целей», говорится в сообщении. После прибытия в район выполнения учебно-боевой задачи расчёты «Панцирей» заняли позиции и приступили к «выполнению задач по прикрытию стационарных объектов от условных ударов крылатых ракет».

Основной этап тренировки включал обнаружение, захват и сопровождение сверхманёвренных целей на высоте до 10 км. Также военные в полевых условиях провели замену повреждённого колеса на одной из машин и отработали заряжение ЗРПК в тёмное время суток.

В России 17 июля стартовала внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Манёвры завершатся 21 июля, передавал NEWS.ru.

Мероприятия проводятся для оценки способности российской армии обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к полномасштабным учениям «Кавказ-2020». По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в общей сложности состоятся 56 тактических учений. К ним привлекли более 149 тысяч человек. В ходе проверки планируется задействовать 35 полигонов и учебных полей, 26 тысяч единиц вооружения, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.