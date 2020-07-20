«Панцири» отразили условную атаку ракетами по Ленинградской области

Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Ленинградской области отразили атаку условного противника крылатыми ракетами в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным проверки боеготовности российских Вооружённых сил.
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Основной этап тренировки включал обнаружение, захват и сопровождение сверхманёвренных целей на высоте до 10 км. Также военные в полевых условиях провели замену повреждённого колеса на одной из машин и отработали заряжение ЗРПК в тёмное время суток.
В России 17 июля стартовала внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Манёвры завершатся 21 июля, передавал NEWS.ru.
Мероприятия проводятся для оценки способности российской армии обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к полномасштабным учениям «Кавказ-2020». По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в общей сложности состоятся 56 тактических учений. К ним привлекли более 149 тысяч человек. В ходе проверки планируется задействовать 35 полигонов и учебных полей, 26 тысяч единиц вооружения, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.
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