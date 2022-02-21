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«Не пустая бравада»: Путин об угрозах Украины создать ядерное оружие

22:29, 21 февраля 2022
«Не пустая бравада»: Путин об угрозах Украины создать ядерное оружие
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Угрозы Киева создать собственное ядерное оружие — не пустая бравада, так как у украинских властей есть советские заделы, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам страны. По его словам, в случае появления у Украины оружия массового поражения ситуация в мире, Европе и для РФ кардинально изменится кардинально. Москва должна реагировать на эти шаги. 

Угроза Киева создать собственное ядерное оружие —— не пустая бравада, у Украины есть советские заделы, — отметил президент.

По словам Путина, Украине будет проще создать ядерное оружие, чем другим странам, особенно при технологической поддержке из-за рубежа. Этого нельзя исключать.  

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, выступая на внеочередном заседании Совета безопасности России, что у Украины имеется потенциал к созданию ядерного оружия и его носителей, и он значительнее, чем у Ирана и КНДР. Оно может быть размещено на комплексах «Точка-У», которые уже имеются у Киева.

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