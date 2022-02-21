Шойгу: у Украины есть возможность создания собственного ядерного оружия

У Украины имеется потенциал к созданию ядерного оружия и его носителей, и он значительнее, чем у Ирана и КНДР, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, выступая на внеочередном заседании Совета безопасности России. Оно может быть размещено на комплексах «Точка-У», которые уже имеются у Киева. Руководитель ведомства отметил, что ВСУ сосредоточили почти 60 тыс. военнослужащих у границ Луганской и Донецкой областей. Он отметил, что украинская сторона вновь подвинула тяжёлое вооружение к линии соприкосновения, и теперь от снарядов страдают населённые пункты самопровозглашённых республик.

В общей сложности 59,3 тысячи военнослужащих, которые сосредоточены у границ ЛНР и ДНР. В результате переговоров по выполнению мер безопасности войска и тяжёлая техника должны были быть отведены от линии соприкосновения на дальность того самого выстрела, чтобы это не достигало населённых пунктов. Сегодня мы наблюдаем возвращение этой техники на прежние позиции, — подчеркнул глава Минобороны.

У Украины имеется потенциал к созданию ядерного оружия и его носителей более значительный, чем у Ирана и КНДР, считает Шойгу. Оно также может быть размещено на комплексах «Точка-У», которые уже имеются у Киева.

В целом ситуация крайне напряжённая. С 14 февраля наблюдаем активную фазу училищ по приведению [войск] фактически в самую верхнюю часть из всех ступеней боевой готовности. Готовятся большие, серьёзные провокации, либо готовится силовой вариант решения вопроса по Донбассу как минимум, — сказал глава оборонного ведомства.

Он также отметил, что особую опасность представляют националистические батальоны, которые плохо контролируются руководством Украины и командованием на местах. В итоге они действуют так, как считают нужным на свой взгляд, и зачастую именно оттуда и появляются различные диверсионные группы, которые прорываются в разных местах.

Оттуда и совершение разного рода терактов, которыми являются подрывы автомобилей, линий электропередачи, подстанций, газопроводов, — подчеркнул Шойгу.

Как отметил глава Минобороны, в результате действий диверсионных групп вместе с артиллерийскими обстрелами в Луганске в 2/3 города отсутствует газ, а в Донецке фактически отсутствует вода.

Фактически все люди, которые проживали в той зоне соприкосновения, которая была, вынуждены эвакуироваться. При этом небольшая часть людей, которые всё-таки вынуждены работать там и оставаться там на месте, потому что есть предприятия непрерывного цикла, к сожалению, страдают, — отметил министр обороны РФ.

Президент России Владимир Путин в начале внеочередного заседания Совета безопасности призвал обсудить вопрос о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. По словам главы государства, этот вопрос тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности.