На форум «Армия-2020» приедут представители примерно 100 стран

https://static.news.ru/photo/a614f81a-e3bc-11ea-9f55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Международный военно-технический форум «Армия-2020», который пройдёт с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот», приедут представители примерно 100 государств. Об этом на совещании военной коллегии сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр подчеркнул, что форум и Международные военные игры стартуют 23 августа. «Армия-2020» в сфере обороны станет первым конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня. Форум посетят представители 92 стран. Из них главами 18 делегаций будут министры и замминистры обороны государств.

В рамках мероприятий будут проведены массовые демонстрационные, научно-деловые и выставочные программы. Также «Армия-2020» включит в себя мероприятия культурно-исторического характера.

Шойгу сказал, что на форуме 1,5 тысячи промышленных предприятий и организаций представят 28 тысяч различных экспонатов. К проведению запланированы динамические и статические показы. В них поучаствуют почти 700 единиц военной техники и современного оружия.

Международные армейские игры пройдут в течение двух дней параллельно с «Армией-2020». Своё мастерство на них смогут продемонстрировать 156 команд из 32 государств. Игры пройдут на полигонах пяти стран. В программу мероприятия включили 30 конкурсов.

Помимо этого мы презентуем три новых соревнования, которые начнём проводить со следующего года. Это состязание по тактической стрельбе, преодоление комплексной полосы препятствий с выполнением огневых задач и конкурс среди специалистов военно-топографической службы, — приводит слова Шойгу ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, на форуме «Армия-2020» продемонстрируют построенную на отечественных технологиях систему видео-конференц-связи.