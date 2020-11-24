Минобороны РФ опубликовало видео инцидента с эсминцем США в Японском море

https://static.news.ru/photo/3f378012-2e6d-11eb-9593-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Минобороны опубликовало видео, на котором большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» вытесняет эсминец США John McCain из российских территориальных вод в заливе Петра Великого Японского моря. Эсминец на два километра зашёл в территориальные воды РФ и покинул их только после предупреждения о возможном таране.

Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного манёвра для вытеснения нарушителя из территориальных вод, — говорится в сообщении Минобороны.

Американский корабль оперативно отреагировал, вышел в нейтральные воды и повторных попыток пересечь границу уже не предпринимал.

Как пояснил «Интерфаксу» бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко, американский корабль не мог зайти в территориальные воды по ошибке, это было явное нарушение. По всей видимости, он осуществлял разведывательную деятельность.

В командовании флота США при этом заявили, что их эсминец провёл на Дальнем Востоке «операцию по обеспечению свободы навигации» и не нарушал международно признанные границы. Там также отметили, что данная операция позволила США продемонстрировать, что с их точки зрения «эта зона не является частью российских территориальных вод».

Как писал NEWS.ru, американский эсминец USS John McCain пересёк водную границу России и на два километра вошёл в территориальные воды РФ в Тихом океане. Корабль ВМФ России «Адмирал Виноградов» пресёк дальнейшее нарушение российских границ. Отмечается, что российский корабль по международному каналу связи предостерёг иностранный эсминец от нарушения границы, назвав такие действия недопустимыми и предупредив о готовности таранного манёвра для вытеснения нарушителя за пределы территориальных вод РФ.