Минобороны РФ опубликовало видео инцидента с эсминцем США в Японском море

Минобороны опубликовало видео, на котором большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» вытесняет эсминец США John McCain из российских территориальных вод в заливе Петра Великого Японского моря. Эсминец на два километра зашёл в территориальные воды РФ и покинул их только после предупреждения о возможном таране.
Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного манёвра для вытеснения нарушителя из территориальных вод, — говорится в сообщении Минобороны.
Американский корабль оперативно отреагировал, вышел в нейтральные воды и повторных попыток пересечь границу уже не предпринимал.
Как
В командовании флота США при этом заявили, что их эсминец провёл на Дальнем Востоке «операцию по обеспечению свободы навигации» и не нарушал международно признанные границы. Там также отметили, что данная операция позволила США продемонстрировать, что с их точки зрения «эта зона не является частью российских территориальных вод».
Как писал NEWS.ru, американский эсминец USS John McCain пересёк водную границу России и на два километра вошёл в территориальные воды РФ в Тихом океане. Корабль ВМФ России «Адмирал Виноградов» пресёк дальнейшее нарушение российских границ. Отмечается, что российский корабль по международному каналу связи предостерёг иностранный эсминец от нарушения границы, назвав такие действия недопустимыми и предупредив о готовности таранного манёвра для вытеснения нарушителя за пределы территориальных вод РФ.