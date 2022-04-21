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Оружие

Корабль «Неустрашимый» отстрелялся «Кинжалами» на Балтике

11:09, 21 апреля 2022
Корабль «Неустрашимый» отстрелялся «Кинжалами» на Балтике Сторожевой российский корабль «Неустрашимый» Фото: Mil.ru
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Сторожевой российский корабль «Неустрашимый» Балтийского флота (БФ) совершил ракетную стрельбу на морских полигонах Балтики около берегов Калининградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу БФ. В ходе испытаний экипаж корабля использовал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Кинжал».

В боевой стрельбе по воздушной цели был задействован зенитный ракетный комплекс «Кинжал», способный надёжно обеспечивать противовоздушную оборону корабля при нападении воздушных средств условного противника с различных высот и направлений. Имитированная воздушная цель была успешно поражена, — рассказали в пресс-службе.

20 апреля сообщалось, что с космодрома Плесецк успешно запущена межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат». Данный пуск является первым в программе государственных испытаний. После её завершения комплекс поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. С успешно выполненной задачей Вооружённые силы РФ поздравил президент Владимир Путин.

Ранее аналитики китайского издания Baijiahao объяснили, что пугает американцев в российской баллистической ракете «Сармат». Это дальность полёта до 18 тысяч километров, сообщается в издании.

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