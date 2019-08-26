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Соединённые Штаты пока не решили, куда могут быть отправлены предназначавшиеся для Турции истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

Мы рассматриваем целый ряд возможных вариантов действий, — цитирует ТАСС заместителя министра обороны США Эллен Лорд. На брифинге для журналистов она сообщила, что процесс исключения Турции из программы создания F-35...