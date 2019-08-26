Свои новейшие разработки на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 покажут свыше 20 китайских компаний.
По некоторым данным, страна представит зенитный лазерный комплекс ближнего радиуса действия LW-30, разработанный Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией (CASIC). Его мощность составляет 30 кВт.
В свою очередь, Китайская авиастроительная корпорация (AVIC) продемонстрирует ударный беспилотник Wing Loong-2, а также ракетное вооружение.
Также на стенде КНР посетителям покажут модели российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929 и самолёта амфибии AG600, передаёт
Ранее News.ru писал, что Министерство транспорта России полностью обеспечит проезд до МАКС, который пройдёт в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Ожидается, что мероприятие посетят представители тысячи предприятий и организаций из более чем 30 стран. В дни проведения авиасалона количество поездов, которые проследуют в городской округ Жуковский, увеличено с 86 до 152. Кроме того, будет пущено 174 бесплатных автобуса, следующих до муниципалитета. Для гостей, прибывающих на личном автомобиле, организуют две специальные парковки на 19,5 тысячи мест.