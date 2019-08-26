https://static.news.ru/photo/5f58bd78-c831-11e9-b2dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Министерство транспорта России полностью обеспечит проезд до Международного авиационно-космического салона (МАКС), который пройдёт в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Ожидается, что мероприятие посетят представители тысячи предприятий и организаций из более чем 30 стран.

К МАКС мы отремонтировали 24 дороги по всем маршрутам следования общественного транспорта, который поедет на авиасалон. Сейчас дороги выглядят шикарно. Ожидается, что авиасалон посетят порядка полумиллиона человек, — рассказала телеканалу « 360 » первый заместитель руководителя ведомства Анна Кротова.

По её словам, в дни проведения авиасалона количество поездов, которые последуют в городской округ Жуковский, увеличено с 86 до 152. Кроме того, будет пущено 174 бесплатных автобуса, следующих до муниципалитета.

А для гостей, прибывающих на личном автомобиле, организуют две специальные парковки на 19,5 тысячи мест.

Кротова добавила, что дорожные службы также приступили к ремонту улицы Туполева. Уже к следующему МАКС она будет шестиполосной и по ней можно будет проехать без пробок.

Ранее News.ru писал, что Лётно-исследовательский институт имени Громова примет дополнительные меры по безопасности в связи с проведением авиасалона МАКС-2019. В учреждении сделали выводы после жёсткой посадки Airbus A321 под Жуковским. Специалисты задействовали весь современный арсенал средств для борьбы с птицами в преддверии МАКС. Особое внимание уделят скоплению птиц в районе аэродрома, так как в дни проведения салона частота полётов возрастёт в десятки раз.