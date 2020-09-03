Истребитель РФ перехватил самолёты США и Британии над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 Северного флота был поднят в воздух для перехвата двух воздушных целей, летевших к госгранице РФ. Российское воздушное судно перехватило над Баренцевым морем стратегический самолёт-разведчик США RC-135 и британский самолёт-разведчик Sentinel.
Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт-разведчик R.1 Sentinel ВВС Великобритании, — сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.
После опознания целей МиГ-31 вернулся в аэропорт базирования. Полёт российского истребителя прошёл в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства,
Ранее NEWS.ru писал, что два Су-27 перехватили бомбардировщик США над Чёрным морем. Генерал-полковник Николай Антошкин высоко оценил профессионализм российских лётчиков, подчеркнув, что военные имеют хорошую подготовку, а Су-27 удобны в управлении.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен