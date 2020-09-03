Истребитель РФ перехватил самолёты США и Британии над Баренцевым морем

https://static.news.ru/photo/ec3bd208-ee1d-11ea-93cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель МиГ-31 Северного флота был поднят в воздух для перехвата двух воздушных целей, летевших к госгранице РФ. Российское воздушное судно перехватило над Баренцевым морем стратегический самолёт-разведчик США RC-135 и британский самолёт-разведчик Sentinel.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт-разведчик R.1 Sentinel ВВС Великобритании, — сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

После опознания целей МиГ-31 вернулся в аэропорт базирования. Полёт российского истребителя прошёл в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передаёт ТАСС.

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