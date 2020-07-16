Испытания «супер-пупер-ракеты» Трампа подтвердили в Пентагоне

https://static.news.ru/photo/ad3b25a8-fb62-11e9-9fc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скорость новой гиперзвуковой ракеты, которую президент США Дональд Трамп назвал «супер-пупер-ракетой», превышала скорость звука в 17 раз. Это было зафиксировано на испытаниях оружия весной 2020 года, рассказали в Пентагоне.

Об этом сообщает телеканал CNN. Отмечается, что Трамп говорил о ракете, «которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета».

На самом деле он (Трамп — NEWS.ru) имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость (ракеты — NEWS.ru) превышала в 17 раз скорость звука, — пояснил представитель американского Минобороны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в июне 2020 года в США рассказали о ракете, из-за которой «инженеры РФ чешут затылки». Там назвали точность попадания создаваемой «супер-пупер-ракеты», которой, скорее всего, является AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Её круговое вероятное отклонение составляет всего 14 дюймов, это менее 35 см.