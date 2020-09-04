Иран разрабатывает крылатые ракеты большой дальности

https://static.news.ru/photo/83c19aae-ef9a-11ea-9948-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами объявил, что в республике начат процесс производства крылатых ракет с дальностью полёта более тысячи километров.

Мы начали производство военно-морских и противолодочных ракет с дальностью полёта более тысячи километров в море, около 1400 километров — на суше и крылатых ракет, дальность которых может достичь более тысячи километров, — цитирует Al-Masdar News Хатами.

Министр подчеркнул, что ракетные возможности Ирана являются «одним из важных оборонительных элементов». По его словам, в республике установлена максимальная дальность ракет на уровне 2 тыс. км, что соответствует оборонным потребностям и политике страны. Также Хатами сообщил, что сейчас работа Минобороны сосредоточена на увеличении объёмов производства и улучшении характеристик ракет.

Как писал NEWS.ru, неожиданные неприятности могли возникнуть у Израиля после того, как российская система РЭБ смогла «сбить» израильскую ракету. Иранцы при этом успели скопировать боеприпас Тель-Авива и даже его испытать. При этом точность, с которой аналог поражает цель, просто поражает. Эксперты не исключают, что новая иранская ракета может быть использована против самого же Израиля.