Иран испытал самую мощную ракету-носитель

Иран провёл испытания новой ракеты-носителя «Зульджанна» (Zol-Jannah). Как говорится в сообщении Минобороны Исламской Республики, это самая мощная ракета Ирана сегодняшний день.
Ракета-носитель работает на комбинированном топливе — смеси твёрдого и жидкого компонентов,
Американский телеканал Fox News сообщил 16 января, что военнослужащие Ирана в ходе учений осуществили пуски ракет, одна из них упала в Индийском океане в 30 км от торгового судна. При этом ударная группа ВМС США с авианосцем Nimitz в составе находилась приблизительно в 160 км от места, где как минимум две баллистические ракеты Ирана взорвались после удара о поверхность воды.
Как писал NEWS.ru, Иран выразил готовность вернуться к выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, если соответствующие шаги предпримут США. Об этом заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.