Индонезия рассматривает вопрос покупки вертолётов Ми-17

https://static.news.ru/photo/8d26536a-cd7f-11ea-b8fd-fa163e074e61_660.jpg Вертолёт Ми-17 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны Индонезии рассматривает возможность покупки дополнительных российских вертолётов Ми-17, заявил посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

Вооруженные силы Индонезии также используют 12 российских вертолётов Ми-17В5 и пять вертолётов Ми-35. Предложение о дальнейшей покупке вертолётов Ми-17В5 в настоящий момент находится на рассмотрении в индонезийском Министерстве обороны, — передаёт РИА Новости слова посла.

Он также отметил, что Джакарта и Москва также работают над сделкой 2019 года по поставке 43 боевых машин пехоты БМП-3Ф и плавающих бронетранспортёров БТ-3Ф.

Общая стоимость контракта составляет $175 млн.

Глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто присутствовал на торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Как ранее писал NEWS.ru, Москва расценивает желание Вашингтона купить у Анкары российский ЗРК С-400 как проявление линии США на достижение своих целей путём давления. Об этом заявил директор Четвёртого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.