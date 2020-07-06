Госдеп одобрил продажу шести вертолётов UH-60M Black Hawk для Литвы

https://static.news.ru/photo/866bde44-bfcb-11ea-9650-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: MC3 Darion Chanelle Triplett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности Министерства обороны США сообщило о том, что сделка по продаже Литве шести вертолётов Black Hawk на $380 млн была одобрена.

В комплекте с воздушными суднами идёт сопутствующее оборудование. По мнению американских властей, данная сделка соответствует интересам национальной безопасности США.

Вертолёты UH-60M Black Hawk обеспечат совместимость с силами США и НАТО при оперативном реагировании на различные задачи, — цитирует представителей сферы обороны ТАСС.

Госдеп уже уведомил США о принятом решении. Теперь у властей есть 30 дней на детальное изучение военного контракта. В этот период сделку можно будет заблокировать.