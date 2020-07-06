Оружие

Госдеп одобрил продажу шести вертолётов UH-60M Black Hawk для Литвы

23:59, 06 июля 2020
Фото: Фото: MC3 Darion Chanelle Triplett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности Министерства обороны США сообщило о том, что сделка по продаже Литве шести вертолётов Black Hawk на $380 млн была одобрена.

В комплекте с воздушными суднами идёт сопутствующее оборудование. По мнению американских властей, данная сделка соответствует интересам национальной безопасности США.

Вертолёты UH-60M Black Hawk обеспечат совместимость с силами США и НАТО при оперативном реагировании на различные задачи, — цитирует представителей сферы обороны ТАСС.

Госдеп уже уведомил США о принятом решении. Теперь у властей есть 30 дней на детальное изучение военного контракта. В этот период сделку можно будет заблокировать.

Как информировал NEWS.ru, в сентябре 2019 года Соединённые Штаты одобрили продажу Польше 32 военных самолётов F-35 на $6,5 млрд. Также американская воздушная техника заинтересовала и Японию.

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