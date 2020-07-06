Госдеп одобрил продажу шести вертолётов UH-60M Black Hawk для Литвы

Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности Министерства обороны США сообщило о том, что сделка по продаже Литве шести вертолётов Black Hawk на $380 млн была одобрена.
В комплекте с воздушными суднами идёт сопутствующее оборудование. По мнению американских властей, данная сделка соответствует интересам национальной безопасности США.
Вертолёты UH-60M Black Hawk обеспечат совместимость с силами США и НАТО при оперативном реагировании на различные задачи, —
цитируетпредставителей сферы обороны ТАСС.
Госдеп уже уведомил США о принятом решении. Теперь у властей есть 30 дней на детальное изучение военного контракта. В этот период сделку можно будет заблокировать.
Как информировал NEWS.ru, в сентябре 2019 года Соединённые Штаты
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