ЧФ взял под наблюдение эсминец США, прибывший на учения в Чёрное море

https://static.news.ru/photo/b567547c-ca01-11ea-a29a-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Черноморский флот начал наблюдение за американским эсминцем ВМС Porter, который зашёл в воды Чёрного моря. Эсминец будет участвовать в учениях Sea Breeze 2020.

Эти учения проводятся уже в 20-й раз совместно с Украиной. В этом году они состоятся с 20 по 26 июля. В них примут участие военнослужащие и техника из девяти стран: Болгарии, Испании, Грузии, Норвегии, Франции, Турции и других.

О прибытии в воды Чёрного моря ракетного эсминца Porter накануне сообщил Шестой флот ВМС США. Черноморский флот принял сообщение к сведению.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа «Орли Берк») ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Чёрного моря, — сообщает Национальный центр управления обороны России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что командование Военно-морских сил ВС Украины сообщило о планах провести международные учения Sea Breeze 2020 бесконтактно из-за пандемии коронавируса. Основное внимание будет уделено отработке безопасности операций в море, среди которых противолодочная, противокатерная, противовоздушная оборона и тому подобное.