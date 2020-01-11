https://static.news.ru/photo/7865f634-35d5-11ea-a9b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Проверка боевой готовности военнослужащих мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) прошла в Подмосковье.

По данным пресс-службы округа, после команды о приведении соединения в повышенную степень боевой готовности военные получили оружие, а технику ввели в строй находящуюся на временном хранении технику.

После военнослужащие направились в исходный пункт на железнодорожную станцию, чтобы выполнить нормативы по практической погрузке техники на эшелоны.

Всего в проверке боевой готовности приняли участие более 4,5 тысячи военнослужащих и около тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, — говорится в сообщении.

Мероприятие прошло под руководством командующего гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Сергея Киселя.

Как писал NEWS.ru, ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ходе учений Черноморского и Северного флотов в Чёрном море поставленные задачи были выполнены в полном объёме. По его словам, с борта крейсера «Маршал Устинов» за учениями наблюдал Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин.