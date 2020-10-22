Азербайджан начал производство новых ударных беспилотников

Новую модель ударного беспилотного летательного аппарат (БПЛА) запустили в серийное производство в Азербайджане. Она получила название Iti qovan («Гоним как псов»).
По сравнению с предыдущей серией БПЛА Zerbe («Удар»), новая отличается больше поражающей силой,
Там отметили, что специалисты ведомства вместе с военными тестируют новые виды вооружения и боеприпасов в условиях реальных боёв в Нагорном Карабахе.
Ранее NEWS.ru писал, что азербайджанские средства ПВО уничтожили три армянских беспилотника. Как отметили в Минобороны республики, два из них были сбиты на Товузском направлении государственной границы.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.