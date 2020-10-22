Азербайджан начал производство новых ударных беспилотников

https://static.news.ru/photo/925a9ac4-143f-11eb-9609-fa163e074e61_660.jpg Фото: mdi.gov.az

Новую модель ударного беспилотного летательного аппарат (БПЛА) запустили в серийное производство в Азербайджане. Она получила название Iti qovan («Гоним как псов»).

По сравнению с предыдущей серией БПЛА Zerbe («Удар»), новая отличается больше поражающей силой, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Минобороны республики. Новые беспилотники уже находятся на вооружении азербайджанской армии.

Там отметили, что специалисты ведомства вместе с военными тестируют новые виды вооружения и боеприпасов в условиях реальных боёв в Нагорном Карабахе.

Ранее NEWS.ru писал, что азербайджанские средства ПВО уничтожили три армянских беспилотника. Как отметили в Минобороны республики, два из них были сбиты на Товузском направлении государственной границы.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.