Активность российских подлодок в Атлантике заметили военачальники НАТО

https://static.news.ru/photo/acb29d00-bcb9-11ea-95c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские подводные лодки в конце 2019 года продемонстрировали свою мощь на учениях в Северной Атлантике. Для этого минимум десяти подлодкам пришлось покинуть места своего базирования на арктическом побережье России.

Манёвры показали «силу и амбиции российского флота по защите собственных территорий», сообщает Wall Street Journal. Источники издания отметили, что это были «самые масштабные учения после окончания холодной войны».

По мнению военачальников США и их союзников по НАТО Россия всё чаще и на более длительные сроки отправляет подлодки в районы, где они якобы могут нести угрозу кораблям Североатлантического альянса.

Мы наблюдаем это на постоянной основе: больше субмарин, на большем расстоянии и на протяжении более длительных периодов времени, — заявил изданию глава Объединённого морского командования НАТО вице-адмирал Кит Блаунт.

Россию не первый раз на Западе обвиняют в активизации действий её подводных лодок. Москва всегда напоминает, что корабли передвигаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что активность российских подводных лодок в Средиземном море в июне вызвала беспокойство у командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго. Адмирал заявил, что современные тихие дизельные субмарины России оснащены ударным ракетным комплексом «Калибр», который способен поразить «любую столицу Европы или Африки». По его мнению, присутствие российских подводных лодок в Крыму и Сирии укрепляет позиции Москвы в регионе.