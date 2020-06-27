Американского адмирала встревожили российские подлодки в Средиземном море

https://static.news.ru/photo/0f3a79ee-b89a-11ea-bf8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Активность российских подводных лодок в Средиземном море вызвала беспокойство у командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймс Фогго.

Адмирал заявил изданию Stars and Stripes, что современные тихие дизельные субмарины России оснащены ударным ракетным комплексом «Калибр», который способен поразить «любую столицу Европы или Африки».

Это указывает на необходимость постоянного высокоэффективного морского присутствия в европейских водах, — сделал вывод Фогго.

По его мнению, присутствие российских подводных лодок в Крыму и Сирии укрепляет позиции Москвы в регионе. Кроме того, другие высокопоставленные американские военные считают, что за пределами главной военно-морской базы Атлантического флота ВМС США уже не так безопасно, как раньше.

Раннее сообщалось, что в США считают, что американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем. Все больше раздаётся голосов с призывом модернизировать ВМС страны.

Как писал NEWS.ru, российский Военно-морской флот (ВМФ) в ближайшие годы может лишиться большинства подводных лодок. К концу 2020-х или началу 2030-х устареют атомные подлодки, которые были построены ещё в советские времена.

На вооружении ВМФ останется лишь 12 субмарин.