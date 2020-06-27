Американского адмирала встревожили российские подлодки в Средиземном море

Активность российских подводных лодок в Средиземном море вызвала беспокойство у командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймс Фогго.
Адмирал
Это указывает на необходимость постоянного высокоэффективного морского присутствия в европейских водах, — сделал вывод Фогго.
По его мнению, присутствие российских подводных лодок в Крыму и Сирии укрепляет позиции Москвы в регионе. Кроме того, другие высокопоставленные американские военные считают, что за пределами главной военно-морской базы Атлантического флота ВМС США уже не так безопасно, как раньше.
Раннее сообщалось, что в США считают, что американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем. Все больше раздаётся голосов с призывом модернизировать ВМС страны.
Как писал NEWS.ru, российский Военно-морской флот (ВМФ) в ближайшие годы может лишиться большинства подводных лодок. К концу 2020-х или началу 2030-х устареют атомные подлодки, которые были построены ещё в советские времена.
На вооружении ВМФ останется лишь 12 субмарин.
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