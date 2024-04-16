Журова назвала вероятные риски при проведении Олимпиады в Париже Журова пожелала Парижу успешно провести Олимпиаду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Парижу будет сложно «с чистого листа» провести Олимпийские игры — 2024, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила, что столица Франции является обжитым городом-мегаполисом, поэтому создать условия для международных соревнований там будет трудно. Тем не менее олимпийская чемпионка пожелала Парижу успешно провести Игры.

Сейчас Париж сильно обжитой город, и им непросто провести Олимпиаду с чистого листа. Когда мы в Сочи построили все как надо и никому не мешали — здесь было проще. В таком городе-мегаполисе не так просто все сделать. Я им желаю провести Олимпиаду хорошо, вне зависимости будем мы на Играх или нет. Для спортсменов и зрителей это все равно будет Олимпиада, — сказала Журова.

Журова также указала на вопрос безопасности спортсменов. Она напомнила, что после теракта в Нью-Йорке, произошедшего 11 сентября 2001 года, многие боялись ехать на Олимпиаду-2022 в Солт-Лейк-Сити.

Опасность была в разы больше и спортсмены боялись ехать, но все равно американцы убедили, что все пройдет хорошо. Так и вышло. Я думаю, здесь еще вопрос в деньгах. США и Россия потратили много на проведение Олимпиады. Думаю, с Францией здесь посложнее, — уточнила Журова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже может быть ограничена из-за угрозы терактов. По его словам, за несколько дней до мероприятия будут мобилизованы все спецслужбы и установлен периметр безопасности.