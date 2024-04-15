Париж может ввести ограничения на церемонии открытия ОИ из-за угроз теракта Макрон: церемония открытия ОИ может быть ограничена из-за угрозы терактов

Фото: Guilhem Baker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Церемония открытия Олимпийских игр может быть ограничена из-за угрозы терактов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, которые приводит RMC Sport, за несколько дней до мероприятия будут мобилизованы все спецслужбы и установлен периметр безопасности.

В случае возникновения угрозы безопасности церемония открытия может быть ограничена площадью Трокадеро или даже стадионом «Стад де Франс» в качестве меры предосторожности, — сказал Макрон.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Олимпиада должна быть соревнованием спортсменов, а не стран, поэтому проводить ее лучше без флагов и гимнов. Она считает, что Олимпиаду нужно проводить согласно хартии. При этом она добавила, что с флагами можно будет приезжать на Игры дружбы.

Российским спортсменам для участия в Олимпийских играх — 2024 поставлены условия, как в концлагере, считает биатлонистка и заслуженный мастер спорта России Светлана Слепцова. Она подчеркнула, что международный турнир из праздника превратился в испытание.

Тем временем, член парламента Франции Эдуар Бенар предложил отстранить Израиль от участия в Олимпиаде. Депутат направил соответствующее обращение министру спорта страны Амели Удеа-Кастере. Он подчеркнул, что об этом просят более 300 палестинских спортивных организаций.