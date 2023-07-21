Журналиста Михаила Козырева признали иноагентом

Фото: Авилов Александр/АГН «Москва»

Михаил Козырев

Министерство юстиции России признало журналиста Михаила Козырева иноагентом, сообщается на сайте ведомства. Также список иноагентов пополнили член общественной палаты РФ Павел Суляндзига, общественная организация «Омское гражданское объединение», инициативная группа «Центр Т», автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого», а также Интернет-журнал и медиаплатформа «7×7 — Горизонтальная Россия». В список также добавили экс-депутата Госдумы Константина Борового и журналиста Александра Литвинова.

Козырев выступал против специальной военной операции на Украине. Выступал против закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, — указано на сайте ведомства.

30 июня список иноагентов пополнили музыкант Борис Гребенщиков, раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, журналисты Алексей Горпинченко, Андрей Караулов, бывший глава московского муниципального округа Якиманка Андрей Морев и депутат Мосгордумы Михаил Тимонов.

Автономную некоммерческую общеобразовательную организацию «Англо-американская школа Москвы» включили в реестр иноагентов из-за пропаганды ЛГБТ, а также в связи с тем, что учредитель АНОО — иностранное юрлицо, а постоянный штат — иностранцы.