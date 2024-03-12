Госдума поддержала идею запретить аренду жилья без счетчиков ГД поддержала проект о запрете посуточной аренды жилья при отсутствии счетчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, согласно которому запрещается посуточная аренда квартиры, если в ней отсутствуют счетчики, следует из данных на сайте нижней палаты парламента. Документ был разработан с целью закрепления статуса посуточного найма жилья при условии соблюдения законных прав и интересов соседей.

Законопроект обязывает владельцев оснащать арендное жилье приборами учета ресурсов в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Без них посуточная сдача квартир будет запрещена. В документе уточняется, что эта мера необходима для обеспечения прав и законных интересов соседей, а также соблюдения правил пользования и содержания общего имущества.

Эксперт рынка недвижимости риелтор Владимир Шмелев ранее заявил, что идея запретить посуточную сдачу в аренду жилья в многоквартирных домах, не оборудованного приборами учета, мало что изменит в отношениях арендаторов, арендодателей и их соседей. Он отметил, что на сегодняшний день счетчиками электро-, водо-, газо- и теплоснабжения оборудованы 80% сдаваемых квартир.

Также он назвал не совсем понятным, как отсутствие счетчиков может нанести ущерб другим собственникам в доме. Как пояснил Шмелев, хозяин арендной квартиры в любом случае заплатит за использованные ресурсы, только по нормативам, а не по факту потребления.