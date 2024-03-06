«Из дипломатов в маргиналы»: МИД об отказе послов ЕС встретиться с Лавровым Захарова: отказавшиеся встретиться с Лавровым послы ЕС стали заложниками режимов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Послы стран коллективного Запада превратили себя из дипломатов в маргиналы, которые участвуют в акциях, не предназначенные для государственного общения, заявила представитель МИД Мария Захарова. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru о том, каким будет ответ Москвы на отказ послов ЕС встретиться с главой МИД Сергеем Лавровым, Захарова подчеркнула, что европейские дипломаты стали «заложниками собственного режима».

Многие из них прошли длительный путь, чтобы стать послом в РФ. <...> Они все пришли к этой должности через много лет работы. Их все выставили их страны, их режимы, в глупом неприглядном виде, — сказала она.

Российский дипломат задалась вопросом: кого могут представлять послы, отказавшись от встречи в ведомстве, являющегося для них контрпартнером и главным и источником получения всей информации как по двусторонним отношениям, так и по позиции многосторонних форматов.

По словам Захаровой, логику западных дипломатов можно было бы понять, если бы они самоизолировались и сидели тихо, нигде не появляясь. Однако, как отмечает представитель МИД, послы ЕС регулярно принимают участие в «каких-то маргинальных мероприятиях», становясь посмешищами на территории России.

Смешно смотреть, как послы стран коллективного Запада превратили сами себя из дипломатов в маргиналы, которые участвуют в каких-то диких акциях, которые не предназначены для межгосударственного общения, — уточнила Захарова.

В качестве одного из таких примеров она привела призывы посла США в РФ к гражданам России принять участие в гуманитарных акциях по линии правительства США. По ее словам, из американского оружия ведется обстрел территории России, в том время как посол США заявляет о том, что патриотизм россиян, участвующих в этих мероприятиях, не пострадает.

Из вашего оружия убивают наших братьев и сестер. <...> Дети гибнут, а вы приглашаете граждан нашей страны принять участие в правительственных программах США, гарантируя, что их патриотизм не пострадает, — добавила она.

4 марта Лавров сообщил, что пригласил послов ЕС обсудить предстоящие президентские выборы в России, но те отказались за два дня до встречи. Глава МИД РФ отметил, что у Москвы накопилось много информации о том, как посольства стран ЕС используют механизмы вмешательства и создают проекты для поддержки представителей несистемной оппозиции.