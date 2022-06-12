Захарова: власти Польши ставят под удар свой народ Захарова: призывы польских политиков предоставить Киеву ядерное оружие ставят под удар народ

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Заявление польского депутата Европарламента Радослава Сикорского о том, что Западу следует «подарить» Киеву ядерные боеголовки для противостояния с Россией, угрожает населению страны, которое «втягивают в ядерный передел мира», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что в список «грехов Польши» теперь добавились призывы к нарушению режима нераспространения ядерного оружия.

Но самое главное, они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира, — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что «контролируемые американским ремнём» польские политики не раз проявляли экстремистскую идеологию, разжигали ненависть и конфликты, однако теперь они подвергают риску всю планету.

Сикорский ранее отметил, что у западных стран есть возможность предоставить Украине ядерное оружие, которой подобная помощь «необходима для защиты независимости». Он при этом не стал говорить о возможной реакции Москвы на подобные действия.

В апреле польский вице-премьер, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США, если Вашингтон об этом попросит. Он также предложил создать на территории Польши новый командный центр НАТО.