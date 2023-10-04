Захарова уличила Блинкена во «страшной лжи» о Второй мировой войне Захарова: Блинкен пытался приписать СССР замалчивание трагедии Бабьего Яра

Фото: IMAGO/CNP / MediaPunch/Global Look Press

Энтони Блинкен

Глава Госдепа США Энтони Блинкен на днях пытался приписать Советскому Союзу замалчивание трагедии Бабьего Яра во времена Второй мировой войны, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «страшная ложь» Блинкена проявляется во всем. Дипломат напомнила, что в СССР трагедию Бабьего Яра не просто пережили, но еще и до окончания Великой Отечественной войны приняли решение об увековечивании памяти людей, погибших при массовых расстрелах со стороны нацистов.

Энтони Блинкен на днях пытался приписать Советскому Союзу замалчивание трагедии Бабьего Яра. В Советском Союзе трагедию Бабьего Яра не просто пережили, так еще до окончания Великой Отечественной войны приняли решение об увековечивании памяти. Страшная ложь Блинкена, но она во всем, — сказала Захарова.

Вместе с тем, она призвала главу Госдепа объяснить, почему в США созданы мемориалы, чествующие участников холокоста, а также по какой причине американские власти дают зеленый свет на подготовку у себя новых батальонов «Нахтигаль», состоящие из экстремистской молодежи. Дипломат также поинтересовалась, кто является спонсором таких мероприятий.

Бабий Яр печально известен массовыми расстрелами гражданского населения, главным образом евреев, цыган, поляков, а также советских военнопленных. Казни осуществляли немецкие оккупационные войска и украинские коллаборационисты в 1941 году. За первые два дня нацисты убили более 33 тысяч человек.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев призвал пересмотреть интерпретацию событий Второй мировой войны как агрессии и расширить ее до концепции геноцида против народов Советского Союза. По его мнению, участником геноцида был не только нацистский режим, но и вся европейская общность того времени.