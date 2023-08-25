Захарова: украинцы должны требовать вывоза снарядов с обедненным ураном Захарова: боеприпасы с ураном сделают из Украины непригодную для жизни землю

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Поставки западными странами боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв в стране и превращают ее в «непригодную для жизни землю», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в статье, опубликованной на сайте KP.RU. По ее словам, радиационное заражение почвы уже зафиксировано.

Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю. Радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется, — отметила дипломат.

Захарова считает, что последствия применения боеприпасов с обедненным ураном могут коснуться и соседней Польши. Причиной могут стать взрывы снарядов на соседних территориях.

Дипломат считает, что после выпадения на землю радиоактивных осадков фон в воздухе может выровняться, однако вся почва будет заражена радионуклидами. По ее мнению, британцы поставляют Украине настоящий яд — гарантию раковых опухолей.

Ранее Захарова заявила, что Россия открыта к дипломатическому решению украинского конфликта и готова включиться в работу по этой теме, если поступят серьезные предложения. Она отметила, что Москва высоко ценит любые посреднические и гуманитарные инициативы, которые направлены на достижение мира.