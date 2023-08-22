Захарова: Россия готова ответить на серьезные предложения по Украине Захарова: Россия готова ответить на предложения по урегулированию на Украине

Фото: МИД РФ

Россия открыта к дипломатическому решению украинского конфликта и готова включиться в работу по этой теме, если поступят серьезные предложения, заявила в интервью бразильскому агентству Brasil de Fato официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Москва высоко ценит любые посреднические и гуманитарные инициативы, которые направлены на достижение мира.

Мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения, — сказала Захарова.

По мнению дипломата, для начала переговорного процесса необходимо выполнить всего три шага: Запад должен остановить поставки вооружения на Украину, Киев должен прекратить боевые действия и вывести свои силы с российской территории.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшем будущем переговоров по украинской проблематике между Россией и Западом не будет. Министр отметил, что США и ЕС провоцируют Киев на повышение ставок. Москва, по его словам, рассматривает призывы Запада к переговорам в качестве уловки в попытке выиграть время для ВСУ. Он напомнил, что общая стоимость помощи Запада Киеву за время СВО превысила $160 млрд.