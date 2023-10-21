Захарова: у Китая начнется истерика из-за новых санкций Литвы против России

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Китайские производители впадут в истерику из-за планов Литвы запретить экспортировать в Россию гвозди, кнопки, швейные иглы и вязальные спицы, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат вспомнила, что год назад США запретили поставлять в Россию лифты, о чем она сразу рассказала китайским коллегам. Тогда их накрыл «гомерический хохот», отметила она.

Когда я зачитала китайским коллегам эту новость, их накрыл гомерический хохот. Они буквально стонали, заливаясь смехом <...> Страшно представить, какая истерика начнётся у китайских производителей спиц и кнопок, если они узнают о планах Литвы «разрушить российские промышленные мощности», — написала Захарова.

По словам дипломата, своими действиями недружественные страны лишь подтверждают истину фразы: «Свято место пусто не бывает». Вместе с тем она задалась вопросом, куда Литва денет все спицы и кнопки без России.

Куда Литва все это денет, если такое решение будет принято? Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись «на зло России», — заключила представитель МИД.

Литва предложила запретить экспорт в Россию гвоздей и швейных игл 21 октября. Соответствующая инициатива была выдвинута в рамках 12-го пакета санкций.