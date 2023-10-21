Литва предложила запретить экспорт в Россию гвоздей и швейных игл EUobserver: Литва предложила запретить экспорт в РФ швейных игл и вязальных спиц

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Литва предлагает в рамках двенадцатого пакета антироссийских санкций Евросоюза ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, игл и спиц, сообщает издание Euobserver. По его данным, Вильнюс на десятках страниц подробно изложил рекомендации по «разрушению» промышленных мощностей Москвы.

Издание отмечает, что в Литве предлагают включить в новый санкционный пакет запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, «гвоздей и кнопок», а также «швейных игл и вязальных спиц».

Один из дипломатов Евросоюза в комментарии изданию отметил, что в сообществе все еще предпочитают «верить в сказки о том, что его существующий санкционный режим наносит вред России». Консультации по двенадцатому пакету антироссийских санкций в ЕС планируют начать в ближайшие дни, хотя за закрытыми дверями обсуждение очередного пакета уже идет.

Ранее стало известно, что кабмин Эстонии одобрил предложения по двенадцатому пакету санкций Евросоюза против России, включая введение полного торгового эмбарго. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил о необходимости продолжить процессы по ужесточению антироссийских рестрикций, а также призвал к усилению их реализации и усложнению уклонения от них.