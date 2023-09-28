Эстония одобрила предложение по полному торговому эмбарго России

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Кабмин Эстонии одобрил предложения по двенадцатому пакету санкций Евросоюза против России, включая введение полного торгового эмбарго, говорится на сайте эстонского МИД. Глава ведомства Маргус Цахкна заявил о необходимости продолжить процессы по ужесточению антироссийских рестрикций, а также призвал к усилению их реализации и усложнению уклонения от них. Он подчеркнул, что если в случае неодобрения Евросоюзом полного торгового эмбарго в отношении Москвы, то его страна уже одобрила альтернативные решение по ужесточению мер.

Эстония требует, чтобы новый пакет санкций Евросоюза включал полное торговое эмбарго против России. В случае, если достаточная поддержка полного торгового эмбарго не будет найдена на уровне Евросоюза, мы также одобрили альтернативные предложения по ужесточению санкций, — сказал он.

18 сентября Bloomberg сообщил о подготовке Евросоюзом двенадцатого пакета санкций в отношении Москвы. Предполагается, что он будет представлен в первой половине октября или на саммите ЕС — США.

Новые ограничения могут коснуться ядерного сектора России, СПГ, сферы IT, а также могут включать запрет на импорт в Европу алмазов из России. Кроме того, может быть предложен механизм использования прибыли от замороженных активов России для помощи Украине.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, настаивает на введении налога на непредвиденные доходы от замороженных активов российских граждан.