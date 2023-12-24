Захарова: Россия помогает разрешить кризис в Газе неформально

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Мария Захарова

Россия оказывает помощь для разрешения кризиса в секторе Газа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen. Захарова отметила, что помощь России носит не формальный характер, а прямо нацелена на прекращение кризиса.

Политическая помощь Москвы на международной арене и в Совете Безопасности ООН не носит формального характера и направлена ​​на разрешение кризиса в секторе Газа, — сказала дипломат.

Заместитель спикера российской Госдумы Анна Кузнецова в разговоре с каналом рассказала о работе с эвакуацией детей из зоны военного конфликта. Она отметила, что в секторе Газа за последние четыре года было убито больше детей, чем во всем мире.

С начала бомбардировок сектора Газа Дума поручила Организации Объединенных Наций принять меры, и мы ожидаем ответа относительно этой жестокости в отношении детей, — сказала Кузнецова.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа. Он заявил, что это единственный способ освободить заложников и уничтожить ХАМАС.