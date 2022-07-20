Захарова разоблачила фейк французского журналиста о посещении Крыма Захарова: заявление корреспондента Le Figaro о пресс-туре на Черноморский флот является фейком

Фото: Министерство иностранных дел России

Мария Захарова

Корреспондент французской газеты Le Figaro создал статью-фейк об организованном для иностранных журналистов пресс-туре на Черноморский флот в Крыму, чтобы якобы «продемонстрировать милитаристский настрой России и поиграть мускулами», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что поездка состоялась в 2015 году и в ее программе не было посещения базы ВМФ. По ее словам, которые приводит РИА Новости, французский репортер сам пожелал туда отправиться.

Это было его желание. Мы не планировали показывать Черноморский флот, потому что мы хотели показать именно гражданскую инфраструктуру, показать Крым с его возможностями, каким он был до 2014 года и как его восстанавливают, — сказала Захарова.

Она добавила, что в программе пресс-тура было посещение международного детского центра «Артек» и других объектов инфраструктуры, однако французский журналист там не был, отправившись только на базу Черноморского флота.

То есть? Самому попроситься, а потом выдать за наши «игры мускулами», что хотели продемонстрировать милитаризм, развитие его на территории Крыма. Естественно, ни строчки про то, что Черноморский флот исторически там дислоцирован, — отметила дипломат.

20 июля Симоновский суд Москвы вынес решение по делу о публикации изданием The New Times фейков о спецоперации РФ на Украине. Оштрафованы его учредитель и главный редактор. Об этом рассказал адвокат Леонид Соловьев, представляющий интересы издания.