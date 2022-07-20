Суд оштрафовал учредителя и главреда The New Times по обвинению в фейках

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Симоновский суд Москвы вынес решение по делу о публикации изданием The New Times фейков о спецоперации на Украине. Оштрафованы его учредитель и главный редактор, рассказал ТАСС адвокат Леонид Соловьев, представляющий интересы издания.

Он уточнил, что учредителю — ООО «Новые времена» — назначен штраф в размере 600 тысяч рублей, а главному редактору — Евгении Альбац — 70 тысяч рублей. Взыскания назначены в соответствии с ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»).

Адвокат добавил, что защита с решением суда не согласна и будет подавать жалобу.

Ранее Роскомнадзор составил на учредителя и главного редактора The New Times в общей сложности четыре протокола. С февраля ведомство ограничило доступ к сайту издания в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.