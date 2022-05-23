На Альбац составили четыре протокола за фейки о спецоперации на Украине На главреда The New Times Альбац составили четыре протокола за фейки о спецоперации

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Четыре административных протокола были составлены на учредителя и главного редактора издания The New Times Евгению Альбац. Ее подозревают в распространении недостоверной информации о спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации Роскомнадзор составил два протокола в отношении учредителя и два — в отношении главного редактора издания The New Times по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, — говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре заявили, что на сайте The New Times публиковались недостоверные данные о ходе специальной операции РФ на Украине. Ведомство напоминает, что законодательство о СМИ «не допускает злоупотребление свободой массовой информации» и предусматривает административную ответственность за подобного рода нарушения «даже в случае удаления редакцией СМИ таких материалов».

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, подобное нарушение предусматривает наказание в виде штрафов. Для должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

В феврале РКН ограничил доступ к сайту издания в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.