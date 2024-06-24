Захарова предупредила ЕС о последствиях новых санкций против СМИ Захарова: Москва разработала ответные меры на санкции ЕС против российских СМИ

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Мария Захарова

Москва в ближайшее время даст ответ на решение Евросоюза ввести санкции против нескольких российских СМИ, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что надеяться на приверженность объединения международно-правовым обязательствам не имеет смысла.

Понимая, что надеяться на приверженность ЕСовского Брюсселя международно-правовым обязательствам бесполезно, Москва разработала ответные меры, о которых будет объявлено в ближайшее время, — констатировала представитель внешнеполитического ведомства.

Евросоюз ввел 14-й пакет санкций против российских физических и юридических лиц. Под ограничения попали певцы Полина Гагарина и Ярослав Дронов (SHAMAN), актер театра и кино Иван Охлобыстин, основатель LIFE.ru Арам Габрелянов. В санкционный список также вошли посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник и мать главы Чечни Аймани Кадырова.

Компанию им составили предприниматели Игорь Алтушкин и Роман Троценко, главком ВМФ России Александр Моисеев и глава Росимущества Вадим Яковенко, министр образования ДНР Ольга Колударова. Ряд российских предприятий также попал под санкции. Ограничения ЕС затронули компания из Китая, Казахстана, Турции, Киргизии и ОАЭ из-за «обхода санкций против России».